МИД России призвал Киргизию и Таджикистан к дипломатическому диалогу

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Киргизия и Таджикистан должны принять срочный меры для устойчивого перевода ситуации на границе стран в политико-дипломатическое русло, заявили в МИД России. Российское ведомство выразило готовность оказать содействие сторонам в мирном урегулировании. Причиной конфликта в МИД назвали незавершенность делимитации и демаркации ряда участков границы.

Призываем стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон, — сообщили в МИД РФ.

16 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в ВС Киргизии написало, что Таджикистан начал обстреливать киргизский областной центр Баткен, не имеющий отношения к границе между республиками.

Киргизия и Таджикистан до этого обвинили друг друга в нарушении договоренностей о недопущении провокаций на границе и обстреле погранзастав. По последним данным Минздрава Киргизии, в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны, в свою очередь, сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита. Кроме того, с ее стороны в боях участвуют люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.