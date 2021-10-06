Суд взыскал с главреда The Insider 156 тысяч рублей по делу о клевете

Черёмушкинский суд Москвы взыскал с главного редактора издания The Insider (признан в РФ иноагентом) Романа Доброхотова 156 тысяч рублей за клевету по иску нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, а также призвал опровергнуть порочащие истца сведения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил адвокат нидерландского журналиста Сталина Гуревич.

Черёмушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск журналиста к Доброхотову. По решению суда Доброхотов должен будет публично опровергнуть опубликованные им сведения о сотрудничестве Макса с ГРУ и распространённую им дезинформацию о Boeing MH-17. С Доброхотова также взыскали 156 тысяч рублей, из которых 106 тысяч — затраты на судебные расходы, 50 тысяч — моральный вред. Нидерландский журналист требовал 2 млн рублей, — сказала Гуревич.

Как отмечается, защиту сумма взыскания не устраивает, в связи с чем она будет оспаривать решение суда, добиваясь большего возмещения.

Ранее Доброхотов подтвердил, что уехал из России. Он заявил, что имел на это полное право. Возбуждённое в отношении него уголовное дело журналист считает попыткой ФСБ узнать, где он находится сейчас. Журналист отказался называть страну, в которой находится. Он пообещал, что его отъезд не скажется на работе издания.

30 сентября Доброхотова объявили в розыск. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы в августе 2021 года. В ФСБ заявили, что он отправился на территорию Украины. К родителям и жене журналиста пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. Затем их забрали в следственное управление ФСБ.

У журналиста отобрали паспорт, так как на него было возбуждено уголовное дело о клевете по жалобе нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, которого The Insider считает близким к российскими спецслужбами.