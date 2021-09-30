«Имел полное право»: главред The Insider объяснил отъезд из России

Главный редактор The Insider (СМИ признано властями РФ иноагентом) Роман Доброхотов подтвердил, что уехал из России. Он заявил, что имел на это полное право. Возбуждённое в отношении него уголовное дело журналист считает попыткой ФСБ узнать, где он находится сейчас. Его заявление опубликовано на сайте издания.

Уголовное дело о «незаконном пересечении границы» высосано из пальца. Я имел полное право покидать территорию России, так что дело скорее надо возбудить в отношении тех фсбшников и следователей, которые изымали мои загранпаспорта, — подчеркнул Доброхотов.

Он уверен, что через это уголовное дело силовики хотят получить доступ к его телефонам и компьютерам, чтобы прочитать переписку и узнать, где он находится сейчас. Журналист отметил, что после августовского обыска у него забрали заграничный паспорт, но остался общегражданский. При этом он не стал рассказывать, как пересёк границу, «в том числе по соображениям безопасности».

Я оставался в России до последнего. C 2018 года мне все говорили, что после этих расследований продолжать жить в Москве — безумие и самоубийство. Я игнорировал эти предупреждения, и только когда сотрудники ФСБ выбили дверь моей квартиры, отобрали компьютеры и телефоны, стало понятно, что работать из страны мне уже не дадут, — добавил Доброхотов.

Журналист отказался называть страну, в которой находится. Он пообещал, что его отъезд не скажется на работе издания.

30 сентября Доброхотова объявили в розыск. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы в августе 2021 года. В ФСБ заявили, что он отправился на территорию Украины. К родителям и жене журналиста пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. Затем их забрали в следственное управление ФСБ.

У журналиста отобрали паспорт, так как на него было возбуждено уголовное дело о клевете по жалобе нидерландского журналиста Макса ван дер Верфф, которого The Insider считает близким к российскими спецслужбами.