Шеф-редактор The Insider объявлен в розыск

Шеф-редактора The Insider (включён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова объявили в розыск. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Об этом сообщила адвокат журналиста Юлия Кузнецова.

По её словам, в розыск Доброхотова объявили по решению следственного управления ФСБ 23 сентября. С этим связаны следственные действия в квартире его родителей, передаёт телеканал « Дождь » (включён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Около 7 утра 30 сентября правоохранители пришли с обыском в московскую квартиру родителей основателя и шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. Также обыски, предположительно, прошли в жилье самого журналиста, там находятся его жена и дети.