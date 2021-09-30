В Москве пришли с обыском к родителям основателя The Insider

Полицейские пришли 30 сентября с обыском в квартиру родителей основателя и шеф-редактора The Insider (включён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова, сообщает «ОВД-Инфо» (включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента) со ссылкой на мать журналиста.

Известно, что родители журналиста живут в Москве. Обыск начался около 7 утра, с чем он связан, пока неизвестно . В июле у родителей Доброхотова провели обыск по делу о клевете, по которому журналист проходит в качестве свидетеля.

The Insider, в свою очередь, сообщает , что обыски, предположительно, проходят в квартире самого Доброхотова, там находятся его жена и дети.

Ранее Минюст добавил в реестр иноагентов правозащитный проект «ОВД-Инфо». В перечень также попал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

До этого российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.