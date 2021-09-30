Главред The Insider в августе бежал на Украину

Главный редактор признанного в России СМИ-иноагентом издания The Insider Роман Доброхотов в августе незаконно пересёк границу России в направлении Украины. Как сообщили в ФСБ, он cкрытно пешком ушёл на украинскую территорию в oбход установленных пунктов пропуска.
Задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц, — приводит агентство сообщение ЦОС ФСБ России.
На основании полученных данных органами бeзопасности возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Ранее сообщалось, что 30 сентября правоохранители пришли с обыском в московскую квартиру родителей Доброхотова. Также обыски, предположительно, прошли в жилье самого журналиста, там находятся его жена и дети.