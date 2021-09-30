Главред The Insider в августе бежал на Украину

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В России возникла напряжённая ситуация с распространением коронавируса, рассказал председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, число заболевших растёт — за последние две недели количество новых случаев выросло больше чем на 25%. В то же время количества привитых пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета, пишет РИА Новости.

Такое заявление премьер сделал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряжённая, растёт число заболевших, — подчеркнул...