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Главред The Insider в августе бежал на Украину

15:21, 30 сентября 2021
Главред The Insider в августе бежал на Украину Роман Доброхотов Фото: r.dobrokhotov/facebook.com
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Главный редактор признанного в России СМИ-иноагентом издания The Insider Роман Доброхотов в августе незаконно пересёк границу России в направлении Украины. Как сообщили в ФСБ, он cкрытно пешком ушёл на украинскую территорию в oбход установленных пунктов пропуска. 

Задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц, — приводит агентство сообщение ЦОС ФСБ России.

На основании полученных данных органами бeзопасности возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Ранее сообщалось, что 30 сентября правоохранители пришли с обыском в московскую квартиру родителей Доброхотова. Также обыски, предположительно, прошли в жилье самого журналиста, там находятся его жена и дети.

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