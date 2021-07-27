Против главреда The Insider завели дело

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Против главного редактора The Insider (признано в РФ иноагентом) Романа Доброхотова возбудили дело о клевете на нидерландского журналиста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич.

Возбуждено уголовное дело после статьи о том, что российское Министерство обороны сливает информацию о сбитом Boeing через нидерландского журналиста, — сказала она.

Гуревич представляет интересы Макса ван дер Верффа. Он ждёт извинений и опровержения. Заседание по этому делу назначено на 17 августа.

Сегодня утром к Доброхотову пришла московская полиция с обысками, о чём он написал в соцсетях. На место выехал адвокат из «ОВД-Инфо».

23 июля расследовательское издание The Insider власти РФ признали иностранным агентом. В список иноагентов попала зарегистрированная в Латвии компания The Insider SIA, которая администрирует домен издания.