Суд ООН потребовал от Баку разблокировать Лачинский коридор

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международный суд ООН принял постановление о том, что Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в двух направлениях по Лачинскому коридору. Эта дорога является единственной из Армении в самопровозглашенный Нагорный Карабах. Решение было принято 13 голосами против двух по иску Еревана против Баку. Соответствующая информация приведена в заключении суда в Гааге.

Также суд рассматривал иск Азербайджана против Армении, где власти страны требовали добиться от Еревана мер, позволяющих Баку провести разминирование городов, сел и других зон в Лачинском, Кельбаджарском и других районах, «куда граждане Азербайджана должны вернуться». Эти требования суд ООН единогласно отклонил.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению отказаться от деструктивной позиции и вернуться к обсуждению мирного договора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также призывал положить конец вражде между Баку и Ереваном. По его словам, подписание мирного договора должно стать примером того, как можно «перевернуть трагические страницы истории» и показать всему миру, что насилие должно быть прекращено.

Кроме того, Алиев предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, пункты пропуска должны появиться как на обоих концах Зангезурского коридора, так и на границе между Лачинским районом и Арменией. Он отметил, что Ереван пока не отреагировал на это предложение.