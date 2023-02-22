Глава МИД Азербайджана призвал Армению вернуться за стол переговоров

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Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению отказаться от деструктивной позиции и вернуться к обсуждению мирного договора. На встрече с парламентским заместителем главы МИД Великобритании Лео Докерти он подчеркнул приверженность Баку переговорному процессу, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Армении необходимо отказаться от своей деструктивной позиции и вернуться за стол переговоров. Несмотря на отказ Армении от участия в переговорах по мирному договору в декабре и препятствия, которые чинит Ереван, Азербайджан остается приверженным переговорному процессу, — сказал Байрамов.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние переговоров по мирному соглашению и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Кроме того, были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества Азербайджана и Великобритании.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал положить конец вражде между Баку и Ереваном. По его словам, подписание мирного договора должно стать примером того, как можно «перевернуть трагические страницы истории» и показать всему миру, что насилие должно быть прекращено.