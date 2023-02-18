Алиев призвал положить конец вражде Баку и Еревана

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Вражде между Баку и Ереваном необходимо положить конец, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельной дискуссии по вопросам безопасности на Южном Кавказе в Мюнхене. По его словам, подписание мирного договора станет показателем того, как можно «перевернуть трагические страницы истории», передает Sputnik Азербайджан.

Баку и Ереван должны показать всему миру, что насилие должно быть прекращено, что можно подписать мирный договор, который станет показателем того, как можно перевернуть трагические страницы истории, — сказал Алиев.

Он также предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, пропускные пункты должны быть возведены на обоих концах Зангезурского коридора, а также на границе между Лачинским районом и Арменией. Он отметил, что Ереван пока не отреагировал на это предложение.

Последняя встреча Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна состоялась 31 октября 2022 года в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Тогда Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения, а также отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации ситуации в регионе.

16 февраля Пашинян заявил, что Ереван передал Баку окончательный проект соглашения о мире. Он отметил, что документ также получат страны Минской группы ОБСЕ.