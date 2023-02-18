Баку предложил Еревану создать КПП на азербайджано-армянской границе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе, передает Sputnik Азербайджан. По его мнению, пункты пропуска должны появиться как на обоих концах Зангезурского коридора, так и на границе между Лачинским районом и Арменией. Он отметил, что Ереван пока не отреагировал на это предложение.

Если говорить о делимитации границы, то контрольно-пропускные пункты должны быть установлены как на обоих концах Зангезурского коридора, так и на границе между Лачином и Арменией, — сказал Алиев.

Кроме того, азербайджанский лидер назвал конструктивным обсуждение мирного договора между Баку и Ереваном в рамках трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся 18 февраля в Мюнхене. По словам Алиева, Баку удалось получить новые ответы на свои предложения. Он отметил, что в позиции Армении есть подвижки, но пока этого недостаточно.

По словам Алиева, мирное соглашение не может включать положения о Карабахе. Кроме того, должна быть прекращена незаконная эксплуатация азербайджанских месторождений, заявил он.

В ходе встречи также был затронут вопрос Лачинского коридора и гуманитарных, энергетических и экологических угроз в Карабахе. Алиев подчеркнул необоснованность обвинений в адрес Азербайджана в блокировке дороги Лачин-Ханкенди. Он добавил, что азербайджанские экоактивисты продолжат свою миссию, пока требования Баку не будут выполнены.

Пашинян, в свою очередь, подтвердил готовность подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией, гарантирующий долгосрочный и прочный мир на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Между тем Блинкен заявил, что у Еревана и Баку есть историческая возможность установить мир после 30-летнего конфликта. По его словам, Вашингтон готов приложить все усилия для поддержки этих усилий.

Сами стороны снова сосредоточились на мирном процессе, в том числе путем прямых переговоров, а также с ЕС и с нами, — заявил Блинкен.

Последняя встреча Алиева и Пашиняна состоялась 31 октября 2022 года в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Тогда Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения, а также отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации ситуации в регионе.

16 февраля Пашинян заявил, что Ереван передал Баку окончательный проект соглашения о мире. Он отметил, что документ также получат страны Минской группы ОБСЕ.

При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в подрыве усилий по урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. По ее словам, формат Минской группы ОБСЕ был отправлен «на свалку истории». Она добавила, что в Москве не видят, чтобы посредничество Вашингтона было наполнено реальными шагами и имело какую-то добавленную стоимость.