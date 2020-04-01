https://static.news.ru/photo/147ea580-7400-11ea-8548-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны должны помогать друг другу в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции.

У главы Альянса спросили, что он думает по поводу отправки российских военных медиков на помощь Италии.

Каждая страна Альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает, — ответил Столтенберг.

В настоящий момент в Италии зарегистрировано 105 792 случая заражения COVID-19. Скончались 12 428 человек, излечились 15 729.

NEWS.ru писал, что правительство страны продлило карантинные меры до 13 апреля. Министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что это является единственным действенным способом перезапустить двигатели экономики и восстановить социальное измерение жизни.

Всего в мире коронавирусом заболели 862 234 человека, умерли более 42 тысячи пациентов, излечились более 178 тысяч человек.

В России зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, умерли 24. На Москву приходится 1880 случаев заражения, более 100 человек излечились.