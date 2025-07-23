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23 июля 2025 в 13:38

Стало известно, с кем Мединский встретится перед переговорами с Украиной

Мединский перед переговорами с Украиной может встретиться с главой МИД Турции

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отдельная встреча помощника российского президента Владимира Мединского с главой МИД Турции Хаканом Фиданом может пройти сегодня в Стамбуле перед началом российско-украинских переговоров, заявил в эфире программы «60 минут» спецкор ВГТРК Денис Давыдов. Третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле начнется 23 июля в 19:00 мск.

Отмечается, что делегаты встретятся во дворце Чираган. Российскую сторону, кроме Мединского, представят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что не следует ожидать чудесных прорывов от предстоящих переговоров в турецком городе. Он подчеркнул, что российская сторона будет последовательно отстаивать свои национальные интересы в ходе диалога.

Также Песков отмечал, что работа над согласованием меморандумов Москвы и Киева является частью процесса подготовки к российско-украинской встрече «в верхах», на которой настаивает Украина. По его словам, без этой работы назначать какие-либо встречи на высшем уровне нецелесообразно.

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