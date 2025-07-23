Представители России и Украины дадут пресс-конференции после переговоров

Представители России и Украины, как ожидается, выступят в рамках пресс-конференций по итогам третьего раунда переговоров по мирному урегулированию кризиса, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его словам, они, вероятно, пройдут в том же зале, где состоится встреча между делегациями.

Переговорный зал во дворце Чираган будет трансформироваться в два зала для пресс-конференций делегаций: будут установлены перегородки, чтобы поделить его на два зала, поставят стулья для журналистов, — говорится в сообщении.

Ранее в турецком МИД сообщили, что на переговорах по Украине будут присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава разведки Ибрагим Калын и начальник Генштаба ВС Метин Гюрак. По словам источника, руководитель внешнеполитического ведомства намерен выступить в начале встречи.