В России обнаружили 56 человек, зарегистрировавших более миллиона сим-карт В Минцифры сообщили о зарегистрированных на 56 россиян 1,2 млн сим-карт

Специалистам Минцифры удалось выявить в России 56 лиц, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт, проявляющих активность, передает заявление главы ведомства Максута Шадаева РИА Новости. Подобные «симки» должны привлечь пристальное внимание сотрудников правоохранительных органов, отметил он во время совещания главы государства Владимира Путина с правительством страны.

Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн активных «симок». <...> Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности, — сказал министр.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что за кратковременную передачу сим-карт родственникам, друзьям или даже незнакомым лицам законом не предусмотрена ответственность. Однако наказать могут, если передать номер в пользование другому лицу бессрочно. Подобное правонарушение накладывает административную ответственность, добавил он.