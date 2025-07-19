Юрист объяснил, кого на самом деле накажут за передачу сим-карты другому

Закон о связи не предусматривает наказания за краткосрочную передачу сим-карт родственникам, друзьям и даже незнакомцам, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, запрет касается окончательной передачи номера другому лицу.
Закон о связи и правила пользования переносными устройствами телефонной электросвязи устанавливают требования к порядку использования мобильных телефонов. Никаких запретов на краткосрочную передачу телефонов родственникам, друзьям и даже незнакомцам эти документы не содержат. Другое дело, когда пользование и владение сим-картой (номером) полностью передаются третьему лицу, — пояснил Хаминский.
Юрист отметил, что в случае окончательной передачи сим-карты следует обратиться к оператору связи и сообщить реквизиты нового владельца. В противном случае, предупредил он, грозит административная ответственность.
Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает поправки в КоАП, предусматривающие наказание за незаконную передачу мобильного номера третьим лицам. Согласно проекту, физическое лицо может получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Считается, что это поможет бороться с мошенниками.