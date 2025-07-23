Раскрыта причина бесчеловечного поведения боевиков РДК

Все перешедшие на сторону Украины пытаются доказать свою верность Киеву, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. С этим, по его мнению, связано бесчеловечное поведение членов таких формирований, как «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

На Украине что-то вроде конкуренции между украинскими и русскими националистами: кто больше жестокости и ненависти готов проявить к военнопленным или по отношению к гражданскому населению. В этом и заключается смысл их бесчеловечного поведения, — пояснил эксперт.

По мнению Перенджиева, за свои преступления члены РДК должны быть наказаны самым жестоким образом. И самый лучший вариант — их полное уничтожение, уверен он.

Во время Великой Отечественной войны фашисты издевались, а потом повесили Зою Космодемьянскую. И тогда Сталин дал приказ по отношению к этому немецко-фашистскому подразделению карателей — в плен их не брать. И здесь, считаю, надо поступать именно так, — подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области группу боевиков РДК, в составе которой был перебежчик Михаил Павлов с позывным Перс. Он родился в российском Иваново и сидел в колонии по статье 228 УК РФ. В 2023 году решил пойти добровольцем на СВО, но во время боев сам сдался в плен противнику. Затем он перешел в подразделение РДК, которое подконтрольно ГУР Минобороны Украины.