Секретный аэродром в огне, кара за коррупцию, диаспоры паникуют: что дальше

Секретный аэродром в огне, кара за коррупцию, диаспоры паникуют: что дальше

Источники сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар по территории секретного аэродрома в Одессе, в Госдуме предложили жестко карать за коррупцию на строительстве оборонных сооружений, на границе с Россией увеличились очереди из мигрантов — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина осталась без секретного аэродрома

Вооруженные силы России в ночь на 22 июля поразили объекты газотранспортной, авиационной и тыловой инфраструктуры Украины, сообщили военкоры. По их словам, в ходе атаки бойцы применили множество БПЛА. Одна из атак была нанесена по территории секретного аэродрома Гидропорт в Одессе, сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Гидропорт с 2023 года используется как скрытая аэродромная площадка для переучивания пилотов на легкие винтовые самолеты, в том числе поставленные по гуманитарным каналам из США и Чехии. Уничтожение ангаров с оборудованием свидетельствует о попытке блокировки авиационно-десантной подготовки личного состава», — пишет источник.

Также, утверждают инсайдеры, был нанесен удар по ангару объединенной технико-эксплуатационной части 24-й отдельной авиаэскадрильи Госпогранслужбы Украины на аэродроме Школьный в Одессе.

«Подразделения отвечают за авиационную поддержку морской охраны, включая БПЛА-разведку, наблюдение за акваторией и перехват целей. Удар нарушает боевую готовность технической базы и ее способность к оперативной организации вылетов», — добавляет канал.

Также, добавили журналисты, российские военные в ночь на 22 июля поразили в селе Трудолюбовка в Днепропетровской области серией из восьми ударных дронов дожимную компрессорную станцию, входящую в состав Ульяновской УКПГ — стратегически важного элемента магистральной газотранспортной системы Украины. По данным военкоров, удар привел к временной утрате управляемого давления и нарушению линии подачи газа, включая сброс остатков сырья через аварийную систему.

Военный блогер Олег Царев отметил, что взрывы также прогремели в Сумской области и на территории ДНР, в Харьковской области удары раздались в Изюме. Не исключено, что последующие удары коснутся Киева, предположили российские пользователи соцсетей.

«Вот это попадание. Украина стабильно после российских ударов в огне. Сегодня аэродромы взлетели на воздух, завтра и до Банковой дойдет. Пусть [президент Украины Владимир] Зеленский со своими дружками не расслабляется», — написали они.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Разрушенный украинский самолет Ан-225 Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в свою очередь рассказал, что российские военные сменили фокус с массовых ударов на точечные. По его словам, сейчас удары — это не просто способ нанести ущерб, а форма стратегической перегрузки.

«Россия не просто бьет по складам и подстанциям. Она переписывает ландшафт войны. Заставляет врага ожидать и бояться, выравнивает фронт в свою пользу не за счет массовости, а за счет точности», — отметил он.

Подпольщик добавил, что во время ударов в ночь на 22 июля цели были ограничены строго определенными объектами — не по географии, а по смыслу. При этом, как заметил Лебедев, не исключено, что массированные атаки вновь будут предприняты.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

За коррупцию при строительстве оборонных сооружений хотят расстреливать?

Хищения бюджетных средств при строительстве оборонных объектов должны квалифицироваться как государственная измена, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, такие преступления в условиях спецоперации особенно циничны и требуют строжайшего наказания.

«О таких людях, которые занимаются хищением бюджетных средств, говорят: „Кому война, а кому мать родна“. Считаю, что их, цинично осуществивших хищение бюджетных средств в тяжелейшее для нашей страны время, в период проведения ею СВО, вне зависимости от званий и занимаемых постов нужно судить по всей строгости закона за государственную измену. Это по отношению к данным преступникам достаточно лояльная статья, учитывая, что в период ВОВ за подобные деяния приговаривали к высшей мере наказания — расстрелу», — высказался Шеремет.

Ранее сообщалось, что в Брянской области сотрудники ФСБ и МВД провели обыски у заместителя губернатора региона Николая Симоненко в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Сумма ущерба составила 818,8 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, действия чиновника в условиях проведения специальной военной операции «ухудшили обороноспособность границ» и защиту населения.

«Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые не были должным образом возведены», — подчеркнул информатор.

Николай Симоненко (справа) Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Отмечается, что замгубернатора уже доставили в Москву для проведения следственных действий. Вместе с ним в российскую столицу привезли директора Управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу.

«Симоненко и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура задержаны как подозреваемые до избрания меры пресечения. Их увезли в Москву», — заявил источник.

Юрист Илья Русяев предположил, что Симоненко может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. По его словам, чиновнику также могут запретить занимать определенные должности. Смягчающие обстоятельства в деле Симоненко могут включать возмещение ущерба и сотрудничество со следствием, резюмировал эксперт.

Толпы мигрантов заблокировали на границе с Россией

Очереди из мигрантов увеличились на границе с Россией из-за усиленной проверки пограничниками подписок въезжающих лиц в социальных сетях, сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что гражданам стран Средней Азии запрещают въезд на территорию России при выявлении у них экстремистских убеждений — ключевой причиной отказов стали данные с мобильных устройств: правоохранители обнаруживают в телефонах мигрантов подписки на каналы, распространяющие проповеди исламских радикальных течений, запрещенных в РФ, а также на проукраинские интернет-ресурсы.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Усиленные проверки привели к значительному увеличению очередей на границе, а обязательная регистрация через приложение ruID недавно вызвала масштабный затор на пункте пропуска в Оренбургской области на казахстанской границе», — пишет источник.

Так, одному из граждан Таджикистана запретили въезд в Россию после того, как в его в смартфоне выявили факты просмотра в YouTube видеороликов религиозных материалов, украинских каналов, видеозаписей о действиях украинских спецслужб, а в личных переписках правоохранительные службы обнаружили сообщения с осуждением спецслужб России, которые проводят тщательную проверку мигрантов. А гражданину Узбекистана пришлось развернуться на границе из-за просмотра каналов религиозных блогеров радикальных взглядов, а также видео с деятельностью террористических организаций. Некоторые мигранты пытались чистить переписки в мессенджерах перед прохождением границы, однако все равно не смогли въехать в Россию.

По словам экспертов, проверки граждан на границе были ужесточены после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. За последние полтора года десятки мигрантов пытались обжаловать запрет на въезд в Россию, однако во всех случаях суды отказались отменять решения пограничной службы. Россияне поддержали ужесточение миграционной политики.

«Диаспоры бьются в истерике. Ну и пусть, нам такая „рабочая сила“ и второго „Крокуса“ не нужно. За мигрантами глаз да глаз нужен», — написали пользователи соцсетей.

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