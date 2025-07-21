Фигуранты дела о теракте в «Крокусе»‎ попросили о прекращении преследования

Четверо фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» попросили Второй Западный окружной военный суд прекратить в отношении них уголовное преследование, сообщает ТАСС со ссылкой на уголовное дело. При этом один из исполнителей теракта Назримад Лутфуллои попросил о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые и их защитники заявили следующие ходатайства: Солиев — о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей, Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. — о прекращении уголовного преследования, — говорится в документе.

Сегодня, 21 июля, 2-й Западный окружной военный суд проводит предварительные слушания по уголовному делу. Как сообщалось, защита ряда фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» отозвало ходатайство о проведении суда с участием присяжных. В результате атаки 22 марта 2024 года погибли 149 человек.

До этого стало известно, что Шамсидин Фаридуни, признанный непосредственным исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле», оказался единственным из четырех обвиняемых, кто полностью признал свою вину. Он также выразил раскаяние в совершенных действиях. Трое других подозреваемых хотя и подтвердили свою причастность к преступлению, но не проявили сожаления о содеянном.