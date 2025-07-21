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21 июля 2025 в 18:10

Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» изменила решение по присяжным

Защита обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» отказалась от суда присяжных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Защита ряда фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» отозвала ходатайство о проведении суда с участием присяжных, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. В результате атаки 22 марта 2024 года погибли 149 человек.

Защита сняла ходатайство Лутфуллои, Медова и (двух братьев и отца) Исломовых о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, — сказал источник.

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд проводит предварительные слушания по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Процесс организован в закрытом режиме с участием 19 обвиняемых и их защитников.

До этого адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что Генпрокуратура передала в судебные органы уголовное дело, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», по которому проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.

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