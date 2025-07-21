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21 июля 2025 в 00:58

Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» будут закрытыми

Суд в закрытом режиме проведет предварительные слушания по теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд проведет предварительные слушания по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», где погибли 149 человек. Процесс пройдет 21 июля в закрытом режиме с участием 19 обвиняемых и их защитников, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова в беседе с ТАСС.

Сегодня в суде в закрытом режиме в соответствии со ст. 234 УПК (предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон) пройдут предварительные слушания по уголовному делу о теракте в «Крокусе» в отношении 19 фигурантов, — указала Жирнова.

Для обеспечения безопасности приняты беспрецедентные меры с привлечением сотрудников силовых структур. Суд оставляет за собой право полностью закрыть процесс для СМИ и публики на любом этапе.

Дело, насчитывающее более 470 томов и результаты 200 экспертиз, будет рассматривать коллегия из трех судей. Из-за большого количества участников процесса и ремонта в здании Мосгорсуда суд пока не определился с местом проведения основных слушаний.

Ранее адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски. В них будут содержаться требования о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.

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