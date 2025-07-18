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18 июля 2025 в 17:31

Полицейские Петербурга задержали 26 нелегальных мигрантов в ходе рейда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 26 нелегальных мигрантов в ходе рейда, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Его провели в Адмиралтейском районе на территории рядом с набережной Обводного канала.

Всего полицейские проверили свыше 300 человек. В итоге выявили 26 иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства.

Их доставили в отделы полиции для оформления административных протоколов. Некоторым задержанным вынесли предписания о сокращении срока разрешенного пребывания в РФ.

Ранее на юго-западе Москвы прошел массовый рейд по иностранным гражданам, нелегально находящимся в России. Правоохранители выявили нарушения миграционного законодательства в коммерческих организациях, в том числе в хостелах, на торговых площадях и в кафе.

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