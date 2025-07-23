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23 июля 2025 в 14:41

В Турции началась встреча украинских делегатов с Эрдоганом

В Анкаре стартовала встреча делегации Украины с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

В Анкаре стартовала встреча украинской делегации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники. Однако подробности пока не раскрыты.

Перед началом переговоров депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию. Он отметил, что сначала представители Украины проведут встречи в Анкаре, а затем направятся в Стамбул для контактов с российской стороной. Украинские СМИ добавили, что в Анкаре также запланированы встречи с турецкими представителями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет вечером 23 июля в Стамбуле. По итогам двух предыдущих раундов, состоявшихся 16 мая и 2 июня в Стамбуле, стороны достигли договоренности об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000», а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» — с каждой стороны не менее 1 000 человек.

В среду, 23 июля, российские делегаты вылетели из Москвы в Стамбул. Группа отправилась на третий раунд переговоров с Украиной.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
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