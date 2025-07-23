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23 июля 2025 в 13:11

Песков подтвердил участие российской делегации в переговорах в Стамбуле

Песков: третий раунд переговоров между Москвой и Киевом начнется в 19:00 мск

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле начнется 23 июля в 19:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, стороны обсудят в том числе проекты меморандумов, которыми Россия и Украина обменялись во время второго раунда переговоров.

Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул, и действительно, на вечер запланированы переговоры, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отмечается, что делегаты встретятся во дворце Чираган. Российскую сторону представят помощник главы государства Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее Песков сообщил, что работа над согласованием меморандумов Москвы и Киева является частью процесса подготовки к российско-украинской встрече «в верхах», на которой так настаивает Украина. Представитель Кремля уточнил, что без этой работы назначать какие-либо встречи на высшем уровне нецелесообразно.

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