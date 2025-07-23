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23 июля 2025 в 20:24

Названо количество сбитых над Севастополем дронов ВСУ

Развожаев: ПВО сбила над Севастополем шесть украинских дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкие звуки, которые могли услышать жители Севастополя, обусловлены работой российских сил противовоздушной обороны, которые сбили в районе города шесть украинских беспилотников, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, три вражеских дрона ликвидированы над полем вблизи Качи, а еще столько же — над водами Черного моря вдали от прибрежной линии.

Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега. Продолжается контроль обстановки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о падении фрагментов уничтоженного беспилотника ВСУ вблизи кинопарка «Москино» в Новой Москве. По словам журналистов, обломки дрона ВСУ были найдены на расстоянии 500 метров от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, атаке БПЛА ВСУ подвергся населенный пункт Верхняя Криница в Запорожской области, в результате чего 14-летний подросток и два его родителя получили осколочные ранения. Их доставили в больницу.

Севастополь
Михаил Развожаев
атаки ВСУ
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