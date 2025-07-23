В Польше раскрыли, при каком раскладе Украине нет места в Евросоюзе

В Польше раскрыли, при каком раскладе Украине нет места в Евросоюзе Глава МИД Польши заявил, что коррумпированной Украине нет места в Евросоюзе

Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По словам министра, которые приводит телеканал TVP World, самый быстрый способ для Киева потерять поддержку Европейского союза, стран-участниц и их общественности — это вернуться к старым добрым временам коррупции.

Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС, — подчеркнул он.

До этого руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский должен объясниться за действия властей страны в отношении органов по борьбе с коррупцией. Она также выразила глубокую озабоченность из-за возможных последствий закона, принятого в Киеве.

Принятие ограничивающего независимость САП и НАБУ закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».