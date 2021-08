Стало известно местонахождение президента Афганистана

В свою очередь глава Министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади в своём Twitter призвал Интерпол задержать Гани за «продажу Родины».

Exclusive: Ex-Afghan President Ashraf #Ghani who fled the country is now settled in Abu Dhabi capital of the United Arab Emirates, a source told Kabul News. pic.twitter.com/pM4P1GaAiM