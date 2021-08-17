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Стало известно местонахождение президента Афганистана

11:45, 18 августа 2021
Стало известно местонахождение президента Афганистана Абу-Даби Фото: pixabay.com
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Бежавший из Афганистана президент страны Ашраф Гани находится в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом говорится в Twitter-аккаунте телеканала Kabul News.

В свою очередь глава Министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади в своём Twitter призвал Интерпол задержать Гани за «продажу Родины».

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман. По некоторым данным, он забрал с собой крупную сумму денег.

Ранее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства. Он сослался на конституцию, отметив, что в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента вице-президент становится временным президентом.

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