Стало известно местонахождение президента Афганистана

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман. По некоторым данным, он забрал с собой крупную сумму денег.
Ранее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства. Он сослался на конституцию, отметив, что в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента вице-президент становится временным президентом.