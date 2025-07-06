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06 июля 2025 в 15:14

Стало известно, как получить «золотую визу» в ОАЭ с помощью криптовалюты

Владельцы Toncoin смогут получить «золотую визу» ОАЭ на 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Держатели криптовалюты Toncoin смогут получить долгосрочную резидентскую визу в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает компания TON Foundation. Запущенная программа «золотых виз» предусматривает оформление 10-летней визы при вложении денег в криптоактив и оплате единовременной комиссии.

Как уточняет источник, для участия в программе инвестору необходимо зафиксировать сумму в $100 тысяч (8 млн рублей) в токене TON на срок не менее трех лет. Дополнительно взимается комиссия в размере $35 тысяч (3 млн рублей), покрывающая услуги оформления, консалтинга и сопровождения. Срок оформления визы составит примерно семь недель.

Виза распространяется также на ближайших членов семьи заявителя — супруга, детей и родителей. В TON подчеркивают, что программа предлагает альтернативу стандартной «золотой визе» ОАЭ, для которой требуется вложение от $540 тысяч (42,5 млн рублей) в недвижимость или бизнес.

Ранее Минэкономразвития России анонсировало скорую отмену визового режима с Иорданией, Мьянмой, Бахрейном и другими странами Ближнего Востока и Азии. Вместе с тем стало известно о расширении списка государств, граждане которых могут получить электронную визу. Кроме того, рассматривается возможность введения многократных электронных виз.

золотые визы
ОАЭ
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