Стало известно, когда председатель ОБСЕ намерен посетить Москву

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау в середине февраля планирует посетить Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя МИД Польши, сначала Рау посетит Украину и США. Предполагается, что 15 февраля министр отправится в столицу России, где встретится со своим коллегой — министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Визит в Москву — это нормальная процедура для председателя ОБСЕ, связанная с тем, что Россия — одна из важнейших стран — членов этой организации, — уточнил Ясина.

1 января началось председательство Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До неё функции координатора в международной организации осуществляла Швеция. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сделает всё необходимое для мира и безопасности в Европе и в случае обнаружения угроз будет предупреждать о них Евросоюз и НАТО.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией. Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО.