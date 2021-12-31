Польша возглавила ОБСЕ

С 1 января началось председательство Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До неё функции координатора в международной организации осуществляла Швеция, передаёт ТАСС.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сделает всё необходимое для мира и безопасности в Европе и в случае обнаружения угроз будет предупреждать о них Евросоюз и НАТО.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, в свою очередь, отметил, что власти страны сфокусируются на текущих конфликтах и кризисных ситуация в Европе.

Мы понимаем уровень задач, которые ждут нас в 2022 году. Но мы пока не можем предсказать уровень вызовов, которые ждут нас, — цитирует его агентство.

Рау добавил, что полная программа председательства Польши в ОБСЕ будет представлена в Вене в январе. Он заверил, что Варшава в ходе осуществления своих функций будет действовать комплексно, вовлекая в работу все институты и миссии ОБСЕ, а также все страны — участницы сообщества.

Ранее сообщалось, что на 13 января запланирована встреча представителей ОБСЕ и России. Предполагается, что она будет посвящена ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями.