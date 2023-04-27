США ввели повторные санкции против ФСБ РФ из-за арестованных американцев

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США ввели повторные санкции в отношении Федеральной службы безопасности «за неправомерное задержание американских граждан». Об этом сообщается в официальном комментарии администрации Белого дома, передает ТАСС. Также санкции введены в отношении разведки Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Другие возможные рестрикции США в связи с арестами американцев другими странами находятся в разработке, пояснили в ведомстве.

Сегодня мы объявляем о введении первого пакета санкций в соответствии с указом [президента США Джо Байдена] против субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев. Эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов, — говорится в правительственном заявлении.

По версии вашингтонского правительства, «ФСБ неоднократно принимала участие в арестах, расследованиях и содержании под стражей граждан США, несправедливо задержанных в России».

Соединенные Штаты добиваются освобождения по гуманитарным соображениям американца, осужденного в России по наркостатье. В июне 2022 года Химкинский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля. Уточняется, что экс-дипломата признали виновным по делу о контрабанде наркотиков. Фогеля задержали летом 2021 года после того, как он прилетел в Москву из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло.

В 2019 году бывший американский морпех Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в московской гостинице «Метрополь» и затем обвинен по статье «Шпионаж», его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Он назвал свое дело местью России за санкции, введенные США.