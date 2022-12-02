Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан вышел на связь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пол Уилан

Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан вышел на связь после продолжавшегося более недели перерыва, сообщил ТАСС его брат Дэвид. По его словам, заключенный находится в тюремной больнице, однако причины перевода неизвестны.

Пол позвонил родителям сегодня в 05:30 утра по времени Восточного побережья США (13:30 мск). <...> Он не сказал, почему оказался там, но добавил, что позвонит снова позднее. Родители полагают, что сегодня он вернется в исправительную колонию № 17, — сказал Дэвид.

Бывший американский морпех Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в московской гостинице «Метрополь» и затем обвинён по статье «Шпионаж», его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Защита Уилана заявила о намерении ходатайствовать о его переводе в США, чтобы осуждённый мог отбывать наказание на родине. При этом руководство колонии, где находится подзащитный, до сих пор не позволило поговорить с ним по телефону.

Ранее Уилан попросил президента США Джо Байдена вернуть его домой и заявил, что задержан несправедливо: свой арест он считает «похищением американского туриста» и уверяет, что его освобождение поддерживают конгрессмены и простые американцы.