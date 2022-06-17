Экс-дипломату США дали 14 лет тюрьмы в России за перевозку наркотиков

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Химкинский суд Подмосковья приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля. Уточняется, что экс-дипломата признали виновным по делу о контрабанде наркотиков, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Фогеля задержали летом 2021 года после того, как он прилетел в Москву из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло.

Гражданин США Фогель М.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1, частью 2 статьи 228 УК РФ, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили представители суда.

Ранее следователи выдвинули версию, согласно которой предполагалось, что Фогель организовал канал контрабанды наркотиков, пользуясь дипломатическим статусом, которым он обладал до мая 2021 года. Сообщалось, что дипломат мог распространять наркотические вещества в англо-американской школе, где он числился преподавателем.

Месяц назад Химкинский суд Московской области продлил арест до 18 июня двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу из США Бриттни Грайнер. Спортсменка была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Грайнер могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего срок в США с 2012 года. Суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора ради убийства граждан США и финансовой поддержки терроризма. Он получил 25 лет тюрьмы.