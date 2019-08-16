https://static.news.ru/photo/6c1b9abc-c0c0-11e9-950d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Грузия готовится заключить договор с США о сотрудничестве в военной сфере. Соглашение рассчитано на три года, заявил министр обороны Леван Изория.

Параметры документа были обговорены на встрече с новым военным атташе Соединённых Штатов Стефани Бегли.

Мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей, — цитирует Изорию ТАСС .

Глава Минобороны не стал вдаваться в детали договора.

Сотрудничество двух стран началось в 1992 году. Тогда был дан старт совместным проектам в сферах политики, экономики и торговли. С конца 1990-х годов к ним добавилось взаимодействие в области обороны и безопасности. С тех пор стороны подписали целый ряд документов об углублении и расширении партнёрства.

Весной 2018 года началась реализация программы усиления обороны Грузии, американские инструкторы обучают батальоны Сил обороны Грузии. Помимо этого, США поставляют вооружение и технику.

Ранее, как писал News.ru, грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе объяснил задачу учений НАТО Agile Spirit 2019. По его словам, они направлены на поддержание стабильности в Черноморском регионе.