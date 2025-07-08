Российские военные применили новую беспилотную технологию для доставки Российские военные доставляют грузы с помощью беспилотных дрезин

Служащие из 37-й отдельной железнодорожной бригады группировки войск «Юг» используют беспилотные дрезины в рамках специальной военной операции, пишут «Известия». Их преимущества в том, что они гораздо быстрее других видов транспорта.

Работает в любых погодных условиях: грязь, снег, дождь, она двигается по железнодорожному пути. Гусеничные роботы не имеют таких преимуществ, — пояснил офицер-железнодорожник с позывным Дон.

С помощью технологий военные поставляют грузы по рельсам. Железнодорожное сообщение сложнее уничтожить, чем автомобильное, подчеркнули журналисты. В зоне СВО находится множество промышленных комплексов и шахт, которые соединены железнодорожными сетями, отмечает издание.

Ранее российские вооруженные силы нанесли удары по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Киева.