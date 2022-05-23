США и Британия ищут альтернативы системе GPS из-за угроз со стороны России

Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ / Фото Денис Абрамов/РИА Новости

Великобритания и США ищут замену системе навигации GPS из-за возможных угроз подавления сигнала со стороны России, пишет The Times со ссылкой на британского министра по оборонным закупкам Джереми Куина. Он отметил, что российские заглушки GPS, которые применяются в ходе спецоперации на Украине, подталкивают властей Соединенного Королевства к поиску альтернатив используемым навигационным системам. Куин подчеркнул, что в числе альтернатив власти обеих стран рассматривают спутниковую систему OneWeb, а также технологию глобального определения местоположения американской компании NextNav.

Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь из этого (подавления сигнала со стороны РФ — NEWS.ru) соответствующие выводы и продолжить нашу собственную инновационную работу в этой области, — заявил Куин.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил установить в аэропортах России станции ГЛОНАСС вместо GPS. По словам главы корпорации, предложение о замене на российскую систему будет направлено в профильные ведомства.

До этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Соответствующее письмо замглавы ведомства Дмитрий Ядров отправил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также руководителям межрегиональных территориальных управлений агентства.