Роскосмос может заменить GPS в аэропортах оборудованием ГЛОНАСС

Глава Роскосмоза Дмитрий Рогозин предложил установить в аэропортах России станции ГЛОНАСС вместо GPS. Он отметил в своей публикации в Telegram-канале, что предупреждал о возможных рисках отключения страны от иностранной системы спутниковой навигации, используемой в авиации, однако ранее к этому не прислушались. По словам главы корпорации, предложение о замене на российскую систему будет направлено в профильные ведомства.

Несмотря на наши неоднократные предупреждения, российские авиакомпании продолжали брать в лизинг и закупать иностранную авиационную технику, игнорируя требования установки на ней оборудования ГЛОНАСС. Теперь в режиме ошпаренной кошки будут искать решение. А оно одно — ставить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала и устанавливать приёмники на всех эксплуатирующихся в нашей стране самолётах, — подчеркнул Рогозин.

При этом, по словам главы Роскосмоса, сделать это придётся в обязательном порядке. Он отметил, что по сравнению с ценой жизни пассажиров, это для авиапрома «копеечные расходы».

Рогозин также напомнил, что на всех производимых в стране автомобилях или ввозимых в соответствии с законодательством РФ с 1 января 2017 года устанавливается система ЭРА-ГЛОНАСС.

Получается, что на десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолётов иностранного производства — нельзя? Верно же говорят, что скупой платит дважды, — задался вопросом глава корпорации.

Он также подчеркнул, что в Минтранс и Росавиацию будут направлены технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС. По словам Рогозина, оно может принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы Бэйдоу, с которой Роскосмос успешно взаимодействует на протяжении 8 лет.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Соответствующее письмо замглавы ведомства Дмитрий Ядров отправил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также руководителям межрегиональных территориальных управлений агентства.

Рекомендации Росавиации объясняются случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS, которые участились после 24 февраля. Подобные случаи имели место в регионах Балтийского и Чёрного морей, в Калининградской области и в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и на севере Африки.