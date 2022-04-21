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Общество

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полётам без GPS

«Известия»: Росавиация посоветовала авиаперевозчикам подготовиться к полётам без GPS
03:19, 22 апреля 2022
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полётам без GPS Фото: Kevin Hackert/imago-images.de/Global Look Press
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Соответствующее письмо замглавы ведомства Дмитрий Ядров отправил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также руководителям межрегиональных территориальных управлений агентства, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что рекомендации Росавиации объясняются случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS, которые участились после 24 февраля. Подобные случаи имели место в регионах Балтийского и Чёрного морей, в Калининградской области и в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и на севере Африки.

О сбоях и «аномальной работе GPS» пилотам теперь следует срочно сообщать авиадиспетчерам. Авиаперевозчикам рекомендовано отработать подобные риски на занятиях с пилотами.

Источник издания уточнил, что на самолётах имеется альтернативная GPS система навигации.

Ранее стало известно, что в Росавиации заявили: санкции ЕС, предусматривающие включение 21 российской авиакомпании в чёрный список, не отразятся на безопасности авиаперевозок. Представители пресс-службы ведомства отметили, что новые ограничения свидетельствуют о «недружественной политике» Европы. Она направлена на то, чтобы усилить «авиационную блокаду» России.

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