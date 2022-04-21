Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полётам без GPS«Известия»: Росавиация посоветовала авиаперевозчикам подготовиться к полётам без GPS
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Соответствующее письмо замглавы ведомства Дмитрий Ядров отправил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также руководителям межрегиональных территориальных управлений агентства, сообщают «Известия».
Издание
О сбоях и «аномальной работе GPS» пилотам теперь следует срочно сообщать авиадиспетчерам. Авиаперевозчикам рекомендовано отработать подобные риски на занятиях с пилотами.
Источник издания уточнил, что на самолётах имеется альтернативная GPS система навигации.
Ранее стало известно, что в Росавиации заявили: санкции ЕС, предусматривающие включение 21 российской авиакомпании в чёрный список, не отразятся на безопасности авиаперевозок. Представители пресс-службы ведомства отметили, что новые ограничения свидетельствуют о «недружественной политике» Европы. Она направлена на то, чтобы усилить «авиационную блокаду» России.