В НАТО назвали Армению возможным партнёром альянса Спецпредставитель генсека НАТО Пирис назвал Армению возможным партнёром альянса

Никол Пашинян / Фото primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл встречу со спецпредставителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьером Коломиной Пирисом, сообщает госинформагентство «Арменпресс» со ссылкой на Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении. В ходе встречи Пашинян отметил, что республика считает важным партнёрство с НАТО, особенно в рамках миротворческих миссий, и заинтересована в его углублении сотрудничества. Пирис, в свою очередь, назвал Армению возможным партнёром НАТО.

Армения является потенциальным партнёром НАТО, — сказал Пирис.

Стороны обсудили региональную и международную безопасность. Пашинян заявил, что ситуация в Закавказье довольно напряжённая. По его словам, Армения предпринимает шаги для урегулирования существующих проблем и считает необходимой поддержку международных партнёров в этом процессе. Пашинян также представил позиции Армении по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, урегулированию карабахского конфликта и разблокированию каналов связи и диалогу Армения-Турция.

Позже Пирис провёл встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, сообщает Armenia Today. Последний обратил внимание собеседника на ситуацию, создавшуюся в результате действий Азербайджана и Турции в отношении Карабаха. Мирзоян подчеркнул необходимость долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Стороны также отметили важность сохранения принципа неприменения силы при урегулировании споров.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом о делимитации границы. В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ же заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.