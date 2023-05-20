Спецназ и армия Судана согласились заключить перемирие Al Arabiya: стороны конфликта в Судане согласились на перемирие сроком на 7 дней

Фото: Neveen Jalal/Global Look Press

Армия и Силы быстрого реагирования (СБР, спецназ) Судана, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней. Решение было принято в субботу, 20 мая. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, представители сторон конфликта подписали соглашение о гуманитарном перемирии в саудовском городе Джидда. Документ вступит в силу через 48 часов.

Ранее посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж заявил, что конфликт в стране может завершиться, если вооруженные силы страны договорятся с СБР, но чтобы не создавать лишние угрозы для жизни мирных жителей и их имущества, остается только ждать, пока спецназ «дозреет».

Конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.