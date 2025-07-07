Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 15:17

В МГУ объяснили, почему Киев не пойдет на мир с Россией

Политолог Третьяков: в случае заключения мира Зеленского убьют его сподвижники

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный барьер для урегулирования конфликта на Украине — это позиция президента Владимира Зеленского, который не хочет идти на мир с Россией на ее условиях, рассказал NEWS.ru декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. По его словам, Зеленский прекрасно понимает, что после такого решения его могут убить.

Если он пойдет на мир с Россией, его ожидает не только политическая смерть, но и, вполне возможно, физическая. К нему много претензий, и угрозы исходят не с российской стороны, а с совершенно других направлений — от тех, кто его до сих пор поддерживал, — объяснил Третьяков.

Он отметил, что если киевское руководство сохранится, то с Украиной возможно лишь перемирие. По его словам, Киев не изменит свою «нацистскую, бандеровскую сущность», поэтому конфликт может вновь возникнуть. Третьяков подчеркнул, что России нужны гарантии нейтрального статуса Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник раскрыл, сколько детей погибло с начала года от атак ВСУ. По его словам, не менее 13 детей погибли и 135 пострадали из-за атак украинских беспилотников.

Владимир Зеленский
Украина
ВСУ
перемирие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Адвокат раскрыл, удастся ли установить личности шантажистов Смолова
Добронравов признался, почему игнорирует «Игру в кальмара»
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.