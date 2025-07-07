В МГУ объяснили, почему Киев не пойдет на мир с Россией Политолог Третьяков: в случае заключения мира Зеленского убьют его сподвижники

Главный барьер для урегулирования конфликта на Украине — это позиция президента Владимира Зеленского, который не хочет идти на мир с Россией на ее условиях, рассказал NEWS.ru декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. По его словам, Зеленский прекрасно понимает, что после такого решения его могут убить.

Если он пойдет на мир с Россией, его ожидает не только политическая смерть, но и, вполне возможно, физическая. К нему много претензий, и угрозы исходят не с российской стороны, а с совершенно других направлений — от тех, кто его до сих пор поддерживал, — объяснил Третьяков.

Он отметил, что если киевское руководство сохранится, то с Украиной возможно лишь перемирие. По его словам, Киев не изменит свою «нацистскую, бандеровскую сущность», поэтому конфликт может вновь возникнуть. Третьяков подчеркнул, что России нужны гарантии нейтрального статуса Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник раскрыл, сколько детей погибло с начала года от атак ВСУ. По его словам, не менее 13 детей погибли и 135 пострадали из-за атак украинских беспилотников.