Посол Судана в РФ назвал условие прекращения военного конфликта в стране Посол Судана в РФ: конфликт в стране закончится, когда спецназ «дозреет» до диалога с армией

Фото: Neveen Jalal/Global Look Press

Хартум, Судан

Военный конфликт в Судане может завершиться, если вооруженные силы страны договорятся с Силами быстрого реагирования (СБР), но чтобы не создавать лишние угрозы для жизни мирных жителей и их имущества, остается только ждать, пока СБР «дозреют», рассказал в интервью NEWS.ru посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж. По его словам, пока говорить о конкретных сроках сложно, все будет зависеть от ситуации.

Все, что остается, — это договориться. Но армия не хочет создавать лишние угрозы для жизни мирных жителей и их имущества. Поэтому они ждут, пока СБР дозреют, — сказал Сиррадж.

При этом он подчеркнул, что порядка 50–55% военного потенциала СБР в Судане уже уничтожено, а оставшиеся силы не представляют проблем.

Оставшиеся силы не представляют для армии проблемы, потому что невозможно противостоять национальной армии, это самоубийственная миссия, — пояснил дипломат.

В Судане с 15 апреля продолжается конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (СБР, бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.