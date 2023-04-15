«Идет борьба за миллиарды долларов»: кто выиграет от госпереворота в Судане 15 апреля в африканской стране была предпринята попытка военного переворота

Фото: Vuk Valcic/Global Look Press

Утром 15 апреля СМИ сообщили о беспорядках в Судане, позже руководство страны заявило о попытке государственного переворота, передает телеканал Al Arabiya. По информации портала, противостояние между регулярной армией республики и Силами быстрого реагирования (RSF) началось в районе военной базы и аэропортов в Мерове и Хартуме. Также были сообщения о захвате Дворца республики, главного символа власти в стране. Позже, по информации телеканала Al Jazeera, ситуация обострилась в штате Северный Дарфур. Кто и почему стреляет, за что борются стороны, кто выиграет в случае успешного военного переворота и наступит ли мир в Судане — в материале NEWS.ru.

В чем причина беспорядков в Судане

Политический кризис в Судане продолжается не первый год после военного переворота в апреле 2019 года, когда отстранили от власти президента Омара аль-Башира, руководившего государством 30 лет, пишет ТАСС. Агентство отметило, что на этой неделе обстановка осложнилась из-за разногласий между президентом и главой Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его замом по совету Мухаммедом Хамданом Дагло. В октябре 2021-го аль-Бурхан распустил гражданское правительство и ввел чрезвычайное положение в Судане. Он пообещал организовать в июле 2023-го всеобщие выборы.

Действующая армия и спецназ обвиняют друг друга в нападении: Вооруженные силы считают, что RSF атаковала их штаб, а RSF подозревает ВС в применении «всех видов тяжелого и легкого оружия» против своего штаба в Хартуме. Позже телеканал Al Arabiya заявил об авиаударах армии по главной базе RSF, а также уничтожении военными 80 транспортных средств RSF в Мерове.

Комитет врачей Судана заявил Al Arabiya о погибших и раненых в ходе конфликта.

По словам доцента факультета мировой политики МГУ Наталии Пискуновой, причинами попытки госпереворота в Судане являются также многолетнее этническое противостояние между национальностями киир и динка и последствия пандемии COVID-19. В беседе с NEWS.ru она отметила, что крупнейшие диаспоры «делят в правительстве большинство постов, из-за чего представители остальных народностей не получают всех привилегий, что характерно для Африки».

«Гражданское противостояние продолжается с момента борьбы за независимость Южного Судана. Нужно упомянуть фактор противостояния двух крупнейших этнических группировок — киир и динка, так что перспектива конфликта очень долгосрочная, независимо от того, кто победит в этот раз», — считает Пискунова.

По ее словам, в 2011-м, когда произошло отделение части республики и признание ее в качестве независимого государства под названием Южный Судан, был шанс на завершение гражданского конфликта, но этого не произошло.

«Эта гражданская война началась еще в 1960-е, продолжалась до разделения Судана в 2011-м, когда появилось новое государство Южный Судан. Была надежда, что разделение страны на две части прекратит нападения в обеих странах, но этого не произошло. Сейчас в обеих республиках волнения, протесты и нападения», — рассказала африканист.

Пискунова подчеркнула, что Судан, кроме прочего, так и не преодолел последствия пандемии COVID-19, поскольку «власти скрывали количество заболевших и умерших».

Что не поделили противоборствующие стороны

В декабре 2022-го главные политические силы Судана подписали рамочное соглашение, предполагавшее отстранение Вооруженных сил от участия во внутренних процессах республики, а также реформу в сфере безопасности, пишет ТАСС. В начале апреля 2023-го планировалось утвердить данный документ, но дату дважды переносили, а о новых сроках пока не извещали, передает телеканал Al-Hadath.

В ночь с 12 на 13 апреля армия Судана предъявила спецназу ультиматум, требуя покинуть Меров. По предварительным данным, RSF перебросил туда многочисленные подразделения, не предупредив об этом руководство ВС, но в тот же день в Хартум прибыли свыше 50 машин RSF и подкрепление из Дарфура, рассказывал телеканал Alghad TV. Напряжение стремительно росло и 15 апреля вылилось в прямой вооруженный конфликт.

Вооруженные силы и RSF отстаивают разные взгляды на будущую структуру безопасности и принципы формирования общей армии. Дискуссии свелись к двум главным пунктам: срокам включения отрядов RSF в ВС и к кандидатуре главы ВС Судана — кадровый военный или гражданский президент страны.

Какую роль в конфликте играют арабские и китайские деньги

Противоборствующие стороны конфликта в Судане борются в том числе за «кормушку» в виде иностранных инвестиций от Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Египта и Кувейта, рассказала NEWS.ru Наталия Пискунова. Она подчеркнула, что Судан и Южный Судан богаты нефтью, ураном и золотом, но масштабных разработок пока не ведется. Эксперт отметила: этнические группировки пытаются взять под контроль и внешнюю финансовую помощь, так как республика считается неблагополучной страной.

«Борьба идет не столько ради благополучия населения, своих этнических групп, сколько ради того, чтобы стать у кормушки перераспределения внешних инвестиций и финансовой помощи. Ради доступа к инвестиционным проектам суданских портов — они делают большие деньги на транзите товаров из Индии и КНР в Европу и обратно, на обслуживании судов. Корабли идут через Суэцкий канал, а потом проходят через порты Судана», — добавила Пискунова.

По ее словам, речь может идти о десятках миллиардов долларов, при этом Саудовская Аравия и Китай не раскрывают суммы сделок в Судане.

«Есть еще такая история: Саудовская Аравия искала в Южном Судане нефть и газ и нашла, но масштабную разработку не вели. Также там нашли уран, которым заинтересовались саудовцы и Китай. Уран нужен для высокотехнологичных разработок, в том числе в сфере вооружений. Если масштабная разработка нефти, газа и урана начнется, то страна сможет получать десятки миллиардов долларов сверхприбыли», — заявила африканист.

Она отметила, что регион также богат промышленными алмазами, используемыми в военной области, лазерах и компьютерной технике. Кроме того, Судан — крупный экспортер стройматериалов, текстиля и продовольствия. Сейчас республика пытается стать урановой и нефтяной державой.

Фото: Mark Newman/FLPA/Global Look Press

Почему полезные ископаемые не превратили Судан в богатую страну

По данным ООН, Судан занимает 172-е место по индексу развития человеческого потенциала из 191, рядом с Джибути, Сенегалом, Мадагаскаром и Гамбией с Эфиопией. При этом Судан богат полезными ископаемыми — уран, нефть, газ, золото, алмазы.

Причинами бедности Судана являются колониальное прошлое и специфическое отношение к коррупции, рассказала NEWS.ru Пискунова. Она отметила, что республикой управляли британцы, немцы и итальянцы, однако они так и не научили местных грамотно руководить страной.

«Последствия колониальных властей: у Судана нет опыта самоуправления. На севере Судана правили британцы, а уходя, свою систему правления не оставили, местных обучать не стали, а только манипулировали местными этносами, поддерживали конфликты. Кроме того, на северо-востоке Африки колониальные интересы преследовали Германия и Италия (Эритрея)», — отметила африканист.

По ее словам, в республике свыше 60 лет продолжается гражданское противостояние разной степени интенсивности, а отношение к взяткам в стране специфическое, из-за чего уровень коррупции в государстве «зашкаливает».

«Взятка в Судане, как и в большинстве стран Африки, не является преступлением, для них это дар вождю, лидеру этнической группы», — подчеркнула эксперт.

Что ждет Судан в ближайшие годы

По словам Пискуновой, при любом развитии событий в Судане стороны придут только к временному решению, так как «противостояние идет в африканской стране свыше 60 лет и продлится еще годы, если не десятилетия».