«Золото, нефть и уран»: эксперт рассказала, за что идет борьба в Судане Африканист Пискунова: суданские группировки борются за арабские и китайские инвестиции в добычу нефти, газа и урана

Фото: Marwan Ali/AP/ТАСС

Дым в результате авиаудара армии Судана по штабу спецназа

Противоборствующие стороны конфликта в Судане борются в том числе за «кормушку» в виде иностранных инвестиций от Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Египта и Кувейта, рассказала NEWS.ru доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова. Собеседница подчеркнула, что Судан и Южный Судан богаты нефтью, ураном и золотом, но масштабных разработок пока не ведется.

Эксперт отметила, что этнические группировки пытаются взять под контроль и финансовую помощь, так как республика считается неблагополучной страной.

Борьба идет не столько ради благополучия населения, своих этнических групп, сколько ради того, чтобы стать у кормушки перераспределения внешних инвестиций и финансовой помощи. Ради доступа к инвестиционным проектам суданских портов — они делают большие деньги на транзите товаров из Индии и КНР в Европу и обратно, на обслуживании судов. Корабли идут через Суэцкий канал, а потом проходят через порты Судана, — заявила Пискунова.

По ее словам, речь может идти о десятках миллиардов долларов, при этом Саудовская Аравия и Китай не раскрывают суммы сделок в Судане.

Есть еще такая история: Саудовская Аравия искала в Южном Судане нефть и газ и нашла, но масштабную разработку не вели. Также там нашли уран, которым заинтересовались саудовцы и Китай. Уран нужен для высокотехнологичных разработок, в том числе в сфере вооружений. Если масштабная разработка нефти, газа и урана начнется, то страна сможет получать десятки миллиардов долларов сверхприбыли, — рассказала африканист.

Она отметила, что регион также богат промышленными алмазами, используемыми в военной области, лазерах и компьютерной технике. Кроме того, Судан — строительная держава, крупный экспортер стройматериалов, текстиля и продовольствия. Сейчас республика пытается стать урановой и нефтяной державой.

15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт вспыхнул после того, как командование СБР обвинило военных в захвате одной из своих баз. Силы быстрого реагирования взяли под контроль аэропорты в столице Хартуме и городе Мерове.