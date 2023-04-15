В Судане произошли столкновения между спецназом и армией

Фото: Samir Bol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столица Судана Хартум стала 15 апреля местом столкновений армии и Сил быстрого реагирования. Столкновения произошли на фоне продолжающегося политического кризиса в стране, сообщает телеканал Al Jazeera.

Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты в городах Хартум и Мерове, а также установили контроль над авиабазой в последнем. В центре и на юге столицы Судана Хартума произошло вооруженное столкновение между армией и Силами оперативной поддержки, также аналогичные столкновения произошли в городе Мероэ на севере Судана.

Столкновения произошли на окраине президентского дворца, командования армии и резиденции Абделя Фаттаха аль-Бурхана, главы Совета суверенитета и главнокомандующего армией, на фоне паники и массового бегства горожан из центра города и с юга.

Источник в суданской армии сообщил Al Jazeera, что Вооруженные силы страны столкнулись с попыткой Сил оперативной поддержки взять под контроль штаб Главного командования.

Как пишет РИА Новости, посольство России в Судане выразило обеспокоенность в связи с военной эскалацией в регионе. Оно призывает стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам. Также в диппредставительстве просят россиян, находящихся в Судане, оставаться дома и сохранять спокойствие.