Стали известны причины попытки госпереворота в Судане Африканист Пискунова назвала этнический конфликт и последствия пандемии причинами попытки госпереворота в Судане

Фото: Neveen Jalal/Global Look Press

Причинами попытки госпереворота в Судане являются многолетнее этническое противостояние между национальностями киир и динка, а также последствия пандемии COVID-19, рассказала NEWS.ru доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова. Эксперт не исключила, что конфликт продлится еще десятилетия.

Гражданское противостояние продолжается с момента борьбы за независимость Южного Судана. Нужно упомянуть фактор противостояния двух крупнейших этнических группировок — киир и динка, так что перспектива конфликта очень долгосрочная, независимо от того, кто победит в этот раз. Все равно решение окажется временным, конфликт продолжится в ближайшие несколько лет, может, и десятилетия, — добавила Пискунова.

По ее словам, в 2011-м, когда произошло отделение части республики и признание ее в качестве независимого государства под названием Южный Судан, был шанс на завершение гражданского конфликта, но этого не произошло.

Эта гражданская война началась еще в 1960-е, продолжалась до разделения Судана в 2011-м, когда появилось новое государство Южный Судан. Была надежда, что разделение страны на две части прекратит нападения в обеих странах, но этого не произошло. Сейчас в обеих республиках волнения, протесты и нападения, — отметила африканист.

Пискунова подчеркнула, что Судан так и не преодолел последствия пандемии COVID-19, поскольку власти скрывали количество заболевших и умерших. Кроме того, обострились межэтнические конфликты, так как между ними распределено большинство постов в правительстве.

Начались очередные столкновения этнических группировок — посты во власти занимают представители одной этнической группы, а части населения, относящиеся к другим народам, из-за этого не получают привилегий. Для Африки это характерно. Основной конфликт идет между этносами киир и динка. Большинство постов в правительстве Судана распределено между ними, — считает Пискунова.

Она добавила, что различные этнические группировки, которых свыше 20, «тянут одеяло внешних инвестиций на себя». Речь идет о средствах, получаемых от Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Египта и Китая.

15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт вспыхнул после того, как командование СБР обвинило военных в захвате одной из баз, на которой размещены бригады СБР.