Африканист назвала главные причины бедности Судана Африканист Пискунова: причинами бедности в Судане являются колониальное прошлое и специфическое отношение к коррупции

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Молодая мать с ребенком в Ньямелле, Южный Судан

Причинами бедности Судана — африканской страны, богатой нефтью, газом, ураном и алмазами — являются колониальное прошлое и специфическое отношение к коррупции, рассказала NEWS.ru доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова. Она отметила, что республикой управляли британцы, немцы и итальянцы, однако местное население так и не научили руководить страной.

Последствия колониальных властей: у Судана нет опыта самоуправления. На севере Судана правили британцы, а уходя свою систему правления не оставили, местных обучать не стали, а только манипулировали местными этносами, поддерживали конфликты. Кроме того, на северо-востоке Африки колониальные интересы преследовали Германия и Италия (Эритрея). Они также манипулировали племенами. Это все не позволяло объединить Судан, — подчеркнула собеседница.

По ее словам, в республике свыше 60 лет продолжается гражданское противостояние разной степени интенсивности, а отношение к взяткам в стране особенное, из-за чего уровень коррупции в государстве зашкаливает — каждая группировка тянула одеяло на себя. У них нет опыта, нет стабильности, свыше 60 лет идет гражданское противостояние разной степени интенсивности: «в Судане взятка — это дар вождю, главе этноса, а не преступление. Поэтому сверхприбыли уходят руководителям этнических групп, а не населению».

В Судане 15 апреля произошли столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт вспыхнул после того, как командование СБР обвинило военных в захвате одной из баз, на которой размещены бригады СБР.