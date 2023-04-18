Армия Судана объявила о расширении масштаба операций против спецназа

Фото: Samir Bol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия Судана в ночь на вторник, 18 апреля, объявила о расширении боевых операций против отрядов быстрого реагирования. Об этом сообщил представитель вооруженных сил страны, его слова приводит ТАСС. Он также призвал население Судана к осторожности.

Мы расширяем масштаб операций и просим граждан быть осторожными, — сказал армейский представитель.

Он также добавил, что командование армии собрало всю необходимую информацию для дальнейшего развития ситуации.

По словам представителя вооруженных сил, армия «отразила удар спецназа на первой фазе и закрепила положение», Теперь же бойцы, «созрели для перехода ко второму этапу».

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Первый является также главой Суверенного совета, а второй — его заместителем.

Боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. Позже они распространились и на другие регионы республики.

В ООН подсчитали, что после начала боевых столкновений в Судане погибли более 180 гражданских лиц, более 1800 человек получили ранения.