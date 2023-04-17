В ООН подсчитали количество погибших с начала боевых столкновений в Судане ООН: c начала столкновений в Судане погибли более 180 человек

Фото: Samir Bol/Global Look Press

Протесты в Судане

В Судане после начала боевых столкновений между силовиками погибли более 180 гражданских лиц. Об этом сообщил в ходе брифинга по видеосвязи из Хартума специальный представитель генерального секретаря ООН по региону Волкер Пертес, его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что более 1800 человек получили ранения.

Более 180 гражданских убиты, более 1800 ранены за прошедшие три дня, — сказал Пертес.

Боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. Позже они распространились и на другие регионы республики. Силы быстрого реагирования страны обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице и заявили, что под их контролем находятся президентский дворец и международный аэропорт, а также воздушная база, расположенная на севере страны.

В свою очередь представители армии Судана опровергли заявления СБР о нападении и заявили, что все гособъекты находятся под контролем вооруженных сил. Также в вооруженных силах подчеркнули, что они первыми подверглись нападению со стороны оппонентов.

В МИД РФ заявили о необходимости немедленного прекращения огня в республике.

В свою очередь представитель МИД Судана заявил, что конфликт — внутреннее дело страны.