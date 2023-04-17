В МИД России призвали прекратить огонь в Судане

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Суданские солдаты

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Судана Мохаммедом Сирраджем заявил о необходимости немедленного прекращения огня в республике. Российский дипломат также призвал найти возможные способы урегулирования конфликта посредством переговоров, следует из заявления на сайте дипведомства РФ.

Основное внимание было уделено последнему развитию событий в Судане в контексте происходящих в стране вооруженных столкновений между подразделениями регулярной армии и Силами быстрого реагирования. С российской стороны была подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и решения возможных спорных вопросов путем переговоров, — говорится в сообщении.

Кроме того Богданов указал на важность обеспечения безопасности посольства России и российских граждан.

15 апреля в столице Судана начались боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Позже столкновения распространились и на другие регионы республики.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что контролируют Дворец Республики (президентский дворец), международный аэропорт столицы и воздушную базу на севере страны. Они также обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице.

Представители армии в свою очередь опровергли заявления СБР и сообщили, что все стратегические объекты, включая президентский дворец, находятся под ее контролем. Военные также отметили, что СБР напали на них первыми.